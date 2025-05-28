HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bir canı kurtarmak isterken, kendi canından oluyordu

Bilecik'te seyir halinde önüne aniden çıkan köpeği ezmemek için manevra yapan trafik sürücüsü aracıyla su kanalına uçtu.

Bir canı kurtarmak isterken, kendi canından oluyordu

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyünde seyir halindeki traktör sürücüsü A.E.'nin aniden önünde bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün römorku su kanalına uçtu. Sürücü A.E., kazayı yara almadan atlatırken, yardımına Pazaryeri Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye bünyesindeki iş makineleriyle yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu römork kanaldan çıkarıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
68 suç dosyasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı68 suç dosyasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı
Bolu’da sokak ortasında kavga: Yumruklar havada uçuştuBolu’da sokak ortasında kavga: Yumruklar havada uçuştu

Anahtar Kelimeler:
Bilecik kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm emeklileri ilgilendiriyor! Canlı yayında 'Güçlü bir kulis bilgimiz var'

Tüm emeklileri ilgilendiriyor! Canlı yayında 'Güçlü bir kulis bilgimiz var'

Erdoğan talimat vermişti! 10 kişilik ekipteki isimler belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! 10 kişilik ekipteki isimler belli oldu

Aman dikkat! Beklediğiniz kargo kabus olmasın

Aman dikkat! Beklediğiniz kargo kabus olmasın

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

Trump resmen duyurdu! Kanada ABD'nin 51. eyaleti mi olacak? Tek şart var...

Trump resmen duyurdu! Kanada ABD'nin 51. eyaleti mi olacak? Tek şart var...

Kardeş cinayetinin korkunç görüntüsü

Kardeş cinayetinin korkunç görüntüsü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.