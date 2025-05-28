Bir canı kurtarmak isterken, kendi canından oluyordu

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyünde seyir halindeki traktör sürücüsü A.E.'nin aniden önünde bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün römorku su kanalına uçtu. Sürücü A.E., kazayı yara almadan atlatırken, yardımına Pazaryeri Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye bünyesindeki iş makineleriyle yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu römork kanaldan çıkarıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır