Bir devrin sonu mu geliyor? İran'la savaşın kıyısında olan ABD'den Suriye hamlesi!

İran ile savaş riskinin arttığı bu günlerde ABD'den dikkat çeken bir Suriye hamlesi geldi. ABD askerleri Suriye'deki Kasrak Üssü'nü boşaltma kararı aldı. Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.

ASKERİ VARLIĞINI SONLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR

ABD, son 1 ayda Suriye’deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti.

ABD ordusu, hali hazırda Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.

Haseke ilinde yer alan Kasrak üssünün boşaltılmasıyla ABD'nin, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlandığı belirtiliyor.

TAMAMEN GERİ ÇEKİLECEKLERİ İDDİA EDİLİYOR

Wall Street Journal gazetesi, DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin tamamlanması nedeniyle, ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.

ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığını sürdürüyordu.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır