HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bir devrin sonu mu geliyor? İran'la savaşın kıyısında olan ABD'den Suriye hamlesi!

ABD son dönemde Suriye'deki askeri varlığını çekilme hamlelerine bir yenisini daha ekledi. ABD askerleri Suriye'deki Haseke kentinde yer alan Kasrak Üssü'nü boşaltmaya başladı.

Bir devrin sonu mu geliyor? İran'la savaşın kıyısında olan ABD'den Suriye hamlesi!

İran ile savaş riskinin arttığı bu günlerde ABD'den dikkat çeken bir Suriye hamlesi geldi. ABD askerleri Suriye'deki Kasrak Üssü'nü boşaltma kararı aldı. Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.

Bir devrin sonu mu geliyor? İran la savaşın kıyısında olan ABD den Suriye hamlesi! 1

ASKERİ VARLIĞINI SONLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR

ABD, son 1 ayda Suriye’deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti.

ABD ordusu, hali hazırda Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.

Haseke ilinde yer alan Kasrak üssünün boşaltılmasıyla ABD'nin, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Bir devrin sonu mu geliyor? İran la savaşın kıyısında olan ABD den Suriye hamlesi! 2

TAMAMEN GERİ ÇEKİLECEKLERİ İDDİA EDİLİYOR

Wall Street Journal gazetesi, DEAŞ'lı teröristlerin Irak'a naklinin tamamlanması nedeniyle, ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığını yazmıştı.

ABD, 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığını sürdürüyordu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğer doğruysa şimdiye kadarki en pahalı oyunlardan olacakEğer doğruysa şimdiye kadarki en pahalı oyunlardan olacak
Uzman çavuşun kendi düğün gecesi şüpheli ölümü! Ailesi gelini işaret ettiUzman çavuşun kendi düğün gecesi şüpheli ölümü! Ailesi gelini işaret etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.