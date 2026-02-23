HABER

Dilencilik parasını çocuk bezine sakladılar

Bursa’nın Gemlik ilçesinde dilencilik yapan şahsın paraları bebek bezine sakladığı ortaya çıktı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarları değerlendiren Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan titiz denetimler sonucunda, Yalova’dan ilçeye geldikleri belirlenen bir grup şahsın çocuk ve bebekleri kullanarak dilencilik yaptığı tespit edildi. Denetimler sırasında şahısların dilencilikten elde ettikleri paraları gizlemek amacıyla bebek arabasında bulunan bebek bezinin içine sakladıkları belirlendi.
Ekipler tarafından yakalanan şahıslar hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine aykırılık gerekçesiyle idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Söz konusu paraya, mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere el konularak muhafaza altına alındı.
Yetkililer, dilencilere izin verilmeyeceğini açıkladılar.

Kaynak: İHA

