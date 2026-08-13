Bir dönemin 'efsane'siydi: Nokia'nın o modeli geri dönüyor!

HMD Global'in, 2020 yılında geliştirilen ancak satışa sunulmadan iptal edilen kızaklı Nokia N95 konseptini yeniden değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak proje için henüz resmi bir ürün duyurusu yapılmış değil ve söylenen her şey iddiadan ibaret. İşte detaylar...

2020’DEKİ NOKIA N95 PROTOTİPİNİ TEMEL ALABİLİR

İddiaya göre, söz konusu cihazın temelinde, 2020 yılında ortaya çıkan Nokia N95 prototipi bulunuyor. Prototipte ekran yana doğru kaydırılarak gizli bir bölüme erişilebiliyor; bu bölümde çift hoparlör ve dahili bir destek ayağı yer alıyordu. Tasarım, klasik N95'in kızaklı yapısını modern akıllı telefon anlayışıyla buluşturmayı amaçlıyordu ancak cihaz hiçbir zaman seri üretime geçmedi.

ESKİ PROTOTİPİN ÖZELLİKLERİ

Gündeme gelen teknik özellikler de 2020'deki tasarıma dayanıyor. Buna göre cihazda 6,39 inç FHD+ IPS LCD ekran, 4.500 mAh batarya, 20W şarj desteği ve ZEISS optikli üçlü arka kamera sisteminin bulunması öngörülüyordu. Kamera kurulumu 48 MP ana kamera, 8 MP ve 5 MP yardımcı sensörlerden oluşurken ön tarafta 16 MP kamera planlanmıştı.

KESİN BİR BİLGİ YOK

Bununla birlikte Nokia N95'in geri dönüşünü şimdilik kesinleşmiş bir ürün olarak değerlendirmemek gerekiyor. HMD'nin kızaklı modeli yeniden üretme konusunda resmi bir açıklaması, satış tarihi ya da fiyat bilgisi bulunmuyor. Haberin kaynağı olan Gagadget, ayrıca şirketin bilinen ürün planları arasında şu anda böyle bir kızaklı modele yer verilmediğini vurguluyor.

HMD'nin geçmişte Nokia 3210 gibi nostaljik modelleri yeniden canlandırması ve farklı tasarımlara sahip telefonlar piyasaya sürmesi, N95 benzeri bir cihazın tamamen ihtimal dışı olmadığını gösteriyor. Yine de mevcut bilgiler ışığında modern Nokia N95, mağazalara gelmeye hazırlanan kesinleşmiş bir telefon olmaktan çok HMD'nin değerlendirdiği dikkat çekici bir konsept konumunda.