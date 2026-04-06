HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bir dönemin sonu! Samsung resmen fişini çekiyor

Samsung, uzun yıllardır kullanılan varsayılan mesajlaşma uygulaması Samsung Mesajlar'ı Temmuz 2026'da kapatacağını resmen doğruladı. Şirket, Android 11 ve daha eski sürüm çalıştıran cihazlar hariç tüm kullanıcıların Google Mesajlar'a geçmesini tavsiye etti.

Bir dönemin sonu! Samsung resmen fişini çekiyor
Enes Çırtlık

Samsung, uzun süredir Galaxy telefonlarında varsayılan metin mesajlaşma uygulaması olarak sunduğu Samsung Mesajlar'ın yolun sonuna geldiğini resmen doğruladı. Şirket, web sitesinde yayınladığı bir duyuruda, uygulamayı Temmuz 2026'da kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Samsung, bu uygulama tamamen ortadan kalkmadan önce kullanıcılarına alternatif olarak Google Mesajlar'a geçmelerini öneriyor.

"GOOGLE MESAJLAR'A GEÇİŞ YAPIN" ÖNERİSİ

Android Authority'de yer alan habere göre, Samsung'un yayınladığı duyuruda, "Android'de tutarlı bir mesajlaşma deneyimi sağlamak için Google'ın uygulamasına geçiş yaparak mesajlaşma deneyiminizi yükseltin" ifadesi yer alıyor. Samsung ayrıca, kullanıcıları, uygulamanın kesin kapatılma tarihini bizzat Samsung Mesajlar uygulamasından kontrol etmelerini öneriyor. Bu da kademeli veya bölgeye özgü bir kapanış sürecinin planlandığı anlamına geliyor.

Bir dönemin sonu! Samsung resmen fişini çekiyor 1

Eğer Samsung Mesajlar kullanıyorsanız, sizi Google Mesajlar'a geçiş sürecinde yönlendiren bir uygulama içi bildirim görebilirsiniz. Geçişi tamamlamak için ekrandaki talimatları izlemeniz yeterli olacak. Elbette Google Mesajlar cihazınızda halihazırda yüklü değilse, uygulamayı Play Store'dan indirmeniz gerekecek.

BEKLENEN SON

Uzun süreli Samsung kullanıcıları ve teknoloji gelişmelerini takip edenler için bu durum ani bir kapanıştan ziyade "tabuta çakılan son çivi" niteliği taşıyor. Samsung, Temmuz 2024'te yaptığı bir duyuruyla Galaxy telefonlarında varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Google Mesajlar'ı kullanacağını zaten açıklamıştı.

Şirket son birkaç yıldır stratejisini Google ile giderek daha uyumlu hale getiriyor ve yeni cihazlarının birçoğunda Google Mesajlar'ı varsayılan SMS/RCS uygulaması olarak önceden yüklüyor. Hatta kısa süre önce çıkan Galaxy S26 serisi, Samsung Mesajlar'ı tamamen atlayarak doğrudan Google Mesajlar'ı varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak kullanıcılara sundu.

ANDROID 11 VE ÖNCESİ ETKİLENMEYECEK

İlginç bir detay olarak, Samsung Mesajlar'ın kapatılmasından tam olarak herkes etkilenmeyecek. Şirkete göre, Android 11 veya daha eski bir işletim sistemi sürümü çalıştıran cihazlar Samsung Mesajlar'ı desteklemeye devam edecek. Bu karar, muhtemelen uyumluluk sorunları nedeniyle alınmış durumda.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung mobil uygulama uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.