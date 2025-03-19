Bir günde akademisyenden lise mezununa döndüler! İki profesöre birden diploma engeli...

İstanbul Üniversitesi’nin kararıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi mezunu olan birçok kişinin diploması iptal edildi. 1990 yılında yatay geçişte yapılan 'usülsüzlük' sebebiyle diploması iptal edilen kişiler arasında Galatasaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı.

PROFESÖRLER ARTIK LİSE MEZUNU

Ekol Tv’nin ulaştığı diplomalarının iptal edildiği isimlerin bulundupu listede, Bilkent Üniversitesi’nden geçiş yaptığı görülen Lale Kazımbek’in de profesör olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Vala Lale Kazımbek Tüzüner’in İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalında görev aldığı görüldü.

PROF. DR. AYLİN ATAAY SAYBAŞILI KİMDİR

Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, 1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi İ.Ü. İşletme Fakültesi'nde yaptı. Doktora çalışmalarını, İ.Ü. Şlteme Fakültesi'nde ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı.

Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, halen Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürmekteydi. Saybaşlı'nın, insan kaynakları yönetimi üzerine “İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik” adlı bir kitabı bulunuyor.

Lisans diplomasının iptali, 'Üniversite diploması olmayan biri nasıl bölüm başkanlığı yapacak?' sorusunu gündeme getirdi. Galatasaray Üniversitesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.