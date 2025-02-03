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"Bir günde iyileşeyim" deyip sağlığınızdan olmayın! Şok etkisiyle solunum sistemini aniden durduruyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.02.2025 09:42
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Halk arasında "atom", "sarı serum" veya "vitamin eklenmiş serum" adlarıyla bilinen serumun yanlış kullanımın şok etkisiyle solunum sistemini aniden durdurarak, can kaybına neden olabileceği bildirildi.

"Bir günde iyileşeyim" deyip sağlığınızdan olmayın! Şok etkisiyle solunum sistemini aniden durduruyor!

Doç. Dr. Erdal Demirtaş, "sarı serum" ve "atom" olarak bilinen serumların içinde birçok etken maddenin bulunduğunu söyledi.

Bu serumların kullanımına dair son zamanlarda sosyal medyada çok fazla paylaşım yapıldığını bildiren Demirtaş, "Bunlar anafilaktik şoka sebep oluyor. Anafilaktik şok dediğimiz durum ise sarı serumun içindeki herhangi bir etkene karşı dozundan bağımsız, yani çok küçük dozlarda olsa bile vücudun tepki göstermesi sonucu ortaya çıkan dağılımsal şoktur. Bunun sonucunda hasta saniyeler içinde solunum arrestine girip hayatını kaybedebiliyor. Maalesef bunun birkaç örneğini de gördük." diye konuştu.

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Halk arasında sarı serumun "doping" olarak kullanıldığını aktaran Demirtaş, farklı kullanıcıların serumun içine antibiyotik, ağrı kesici ve B grubu vitaminleri eklediğini, hastanelerde ise endikasyon dahilinde ve bu kadar çok madde karıştırılmadan tedavi amacıyla uygulandığını ifade etti.

Demirtaş, hastane dışında yapılan sarı serum uygulamalarında ortaya çıkabilecek reaksiyonlara doğru müdahale edilemeyeceği tehlikesine işaret ederek, ev ortamında serum uygulayan kişilerin yeterli donanıma sahip olmadığına dikkati çekti.

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Hastaların "Daha hızlı iyileşirim" beklentisiyle serum talebinde bulunulduğunu belirten Demirtaş, "Evde Rus ruleti oynamak istiyorsanız bu tür ilaçları evinizde kendinize uygulattırabilirsiniz. Ancak zararları çok büyük. Evde böyle bir uygulamayı yaptırmak, hayatımızla oynamak gibi." şeklinde konuştu.

Kendisinin de hasta olduğunu ve elinde her türlü imkan olmasına rağmen normal bir şekilde ilaçlarını kullanmaya devam ettiğini anlatan Demirtaş, "Bir günde iyileşeyim" düşüncesiyle sarı serum tedavisi uygulatmanın tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

Demirtaş, tedavilerin hastanede uygulanmasının önemini vurgulayarak "Bakanlığımızın bütün hastaneleri her türlü imkanı vatandaşımıza sunuyor. Her türlü tedaviyi alabilirler. Hastane ortamı dışında evde bu tür tedavileri yapmayı kesinlikle önermiyorum." dedi.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
serum
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