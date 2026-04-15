Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ın ardından şimdi de Mersin! Lise son sınıf öğrencisi silahla yakalandı

Dün Şanlıurfa ve bugün de Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bir haber de Mersin'den geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde lise son sınıf öğrencisi, okulda tabanca ile yakalandı.

Dün Şanlıurfa ve bugün Kahramanmaraş'tan gelen okul saldırıları Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre, yeni bir saldırının kıyısından dönüldü. Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Mersin'deki Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği tespit edildi.

ÖĞRENCİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Bunun üzerine okul yönetimi ve okul polisi tehlikeli bir durum oluşmadan öğrencideki silahı aldı. Silaha el konulurken öğrenci ise gözetim altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öğrencinin okula ne amaçla silahı getirdiğinin henüz bilinmediği ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKUL SALDIRISI

Bugün öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlenmişti.

Kahramanmaraş Valisi yaptığı açıklamada 4 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını söylemiş, saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi İ.A.M olduğu aktarılmıştı.

Öğrencinin okula 5 silah 7 şarjörle gittiği bildirilmişti.

ŞANLIURFA

Dün ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yine bir öğrenci okula pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 16 kişi yaralanmıştı.
