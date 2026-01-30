HABER

Bir hafta aradan sonra güneşi gören Antalyalılar sahile akın etti

Antalya’da geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağış ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Bir hafta sonra ilk kez güneşin açtığı kentte vatandaşlar ve yabancı turistler sahile akın ederken, define avcıları ise ellerinde dedektörler ile dalgaların sahile getirdiği kıymetli eşyaları aradı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından son bir hatada üç kez ’sarı kod’ uyarısı yapılan ve geçtiğimiz cuma gününden bu yana sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisinde olan turizm kenti Antalya’da olumsuz hava şartları yerini güneşli havaya bıraktı. Bir haftadır güneşe hasret kalan Antalyalılar ve tatilini geçirmek üzere kente gelen yabancı turistler, güneşin yüzünü göstermesiyle soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Sahilde dedektörle kıymetli eşya aradılar
Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da dalgaların dövdüğü sahil şeridine gelen kent sakinleri ve yabancı turistler, eşsiz manzara karşısında hayretlerini gizleyemedi. Kimi vatandaşlar sahile vuran dalgalar ve şehrin silüeti eşliğinde fotoğraf çekinirken, kimileri de sevdikleriyle birlikte sahilde oturmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar, kıyafetleri ve mayoları ile kendilerini dalgaların arasına attı. Bazı vatandaşlar ellerinde dedektörlerle dev dalgaların vurduğu sahilde vatandaşlar tarafından denizde düşürülen veya akıntının sahile sürüklediği altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları aradı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

