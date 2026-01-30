Bir hafta aradan sonra güneşi gören Antalyalılar sahile akın etti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından son bir hatada üç kez ’sarı kod’ uyarısı yapılan ve geçtiğimiz cuma gününden bu yana sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisinde olan turizm kenti Antalya’da olumsuz hava şartları yerini güneşli havaya bıraktı. Bir haftadır güneşe hasret kalan Antalyalılar ve tatilini geçirmek üzere kente gelen yabancı turistler, güneşin yüzünü göstermesiyle soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Sahilde dedektörle kıymetli eşya aradılar

Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da dalgaların dövdüğü sahil şeridine gelen kent sakinleri ve yabancı turistler, eşsiz manzara karşısında hayretlerini gizleyemedi. Kimi vatandaşlar sahile vuran dalgalar ve şehrin silüeti eşliğinde fotoğraf çekinirken, kimileri de sevdikleriyle birlikte sahilde oturmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar, kıyafetleri ve mayoları ile kendilerini dalgaların arasına attı. Bazı vatandaşlar ellerinde dedektörlerle dev dalgaların vurduğu sahilde vatandaşlar tarafından denizde düşürülen veya akıntının sahile sürüklediği altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları aradı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır