Bir haftada 2 kez intihara kalkışan şahıs ikna edildi

Kayseri’de bir haftada 2 kez intihara kalkışan alkollü şahsı polis ikna etti.

Bir haftada 2 kez intihara kalkışan şahıs ikna edildi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarında 26 Ağustos tarihinde köprüye çıkarak, intihara kalkışan M.K. polis ekipleri tarafından ikna edilerek, köprüden indirilmişti. Bugün aynı noktada intihara kalkışan M.K.’yı gören polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri M.K.’nın bulunduğu bölgeye şişme yatak kurarken, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu M.K. ikna edilerek, köprüden indirildi.
M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

