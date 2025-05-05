Bir il bu operasyonu konuşuyor! Hem insan ticareti hem fuhuş... Çok sayıda gözaltı var

Samsun’un Atakum ilçesinde 2 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

HEM İNSAN TİCARETİ HEM FUHŞA TEŞVİK

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde ‘İnsan ticareti’, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlarının işlendiği tespit edilen 2 masaj salonuna yönelik 2 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

22 KADININ İFADESİ ALINDI

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda masaj salonu işletmecisi ile 6 çalışanı gözaltına alındı. Mağdur sıfatıyla emniyete götürülen 3’ü yabancı 22 kadın ise ifadesinin ardından salıverildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)