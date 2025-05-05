HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bir il bu operasyonu konuşuyor! Hem insan ticareti hem fuhuş... Çok sayıda gözaltı var

Samsun emniyeti insan ticareti yapan ve kadınları fuhşa zorlayan çete üyeleri için harekete geçti. 2 masaj salonuna düzenlenen operasyonda toplam 7 kadın gözaltına alındı. 3'ü yabancı 22 kadın tanık olarak dinlendi.

Bir il bu operasyonu konuşuyor! Hem insan ticareti hem fuhuş... Çok sayıda gözaltı var

Samsun’un Atakum ilçesinde 2 masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

b1

HEM İNSAN TİCARETİ HEM FUHŞA TEŞVİK

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde ‘İnsan ticareti’, ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlarının işlendiği tespit edilen 2 masaj salonuna yönelik 2 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

b2

22 KADININ İFADESİ ALINDI

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda masaj salonu işletmecisi ile 6 çalışanı gözaltına alındı. Mağdur sıfatıyla emniyete götürülen 3’ü yabancı 22 kadın ise ifadesinin ardından salıverildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

b3

b4Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor! 2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor!
Yeni iddianame! Para cezası isteniyor: "Bulundukları konumdan faydalandılar"Yeni iddianame! Para cezası isteniyor: "Bulundukları konumdan faydalandılar"

Anahtar Kelimeler:
Samsun fuhuş fuhuş çetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Sezar da kullanıyordu

Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Sezar da kullanıyordu

2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor!

2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor!

Ordu'da sır ölüm: Önce araca sonra cansız bedenlerine ulaşıldı!

Ordu'da sır ölüm: Önce araca sonra cansız bedenlerine ulaşıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.