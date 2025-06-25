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Bir il bunu konuşuyor! 32 katlı binaya kayyum atandı... Gerekçesi şaşkına çevirdi: "Yaklaşık 500 bin TL zarar oluştu"

Kayseri'de, yönetici seçiminin "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından bir bina yönetimine kayyum atandı.

Bir il bunu konuşuyor! 32 katlı binaya kayyum atandı... Gerekçesi şaşkına çevirdi: "Yaklaşık 500 bin TL zarar oluştu"
Begüm Özkaynak

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki 32 dairelik binanın 2 yıl önce yapılan yönetici seçimine bazı malikler, "usule uygun olmadığı" gerekçesiyle itiraz etti.

Maliklerin şikayeti üzerine Kayseri 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, dava sonucunda bina yönetimine kayyum atanmasına karar verdi.

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Kararın ardından kayyum olarak görevlendirilen Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdulaziz Duygun, yaptığı açıklamada, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bina yönetimlerine kayyum atanabildiğini söyledi.

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Mahkemenin kendilerini 6 ay kayyum olarak görevlendirdiğini belirten Duygun, "Mahkeme heyeti bu süre zarfında binadaki tüm işlemleri incelememizi ve bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunmamızı istedi." dedi.

"BURADA OLUŞAN ZARAR YAKLAŞIK 500 BİN LİRA"

Kayseri'de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için dernek kurduklarını belirten Duygun, şöyle devam etti:

"Söz konusu bina 32 dairelik. Bu binada 2023 yılında yönetici seçimine gidiliyor. Bir seçim sonucunda yönetim kurulu belirleniyor ancak bazı malikler bu seçimin usulsüz olduğunu iddia ederek, mahkemeye başvuruyor. Durumdan şikayetçi olan 5 malik, mahkeme süresi boyunca herhangi bir ödeme yapmıyor. Bu da diğer maliklerin hizmet almasını zorlaştırıyor. Burada oluşan zarar yaklaşık 500 bin lira. Binalarda ve sitelerde bu tarz mağduriyetler çok oluyor. O yüzden mahkemenin vermiş olduğu bu karar çok önemli."

Duygun, şikayetçi olan ve bu süreçte ödeme yapmayan 5 malikle görüştüklerini ve kayyumun resmi olarak işe başlamasıyla tüm borçlarını ödeyeceklerini belirttiklerini aktardı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri mahkeme bina kayyum
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