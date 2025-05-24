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Bir ilçede yılan kabusu: Belediye ekipleri alarma geçti!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı mahallelerde yılan popülasyonunun artması mahalleliyi tedirgin etti. Osmaniye Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan sürücüye zor anlar yaşattı.

Bir ilçede yılan kabusu: Belediye ekipleri alarma geçti!

İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt, Fatih, Osmaniye, Deydinler mahallelerinde yılan popülasyonunun artması, mahalleliyi tedirgin etti. Yolda, binaların içinde ve araçların motor kısmından yılan çıktığını görenler, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

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Osmaniye Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. Başka bir sürücü de aracının motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için otomobilin altında ateş yaktı.

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İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını hızlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada, özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği de vurgulandı.

(DHA)

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