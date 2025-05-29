Bir ilin konuştuğu görüntü! Alkol alıp ateş açtı, hemen gözaltına alındı: Tüm şehrin tanıdığı ismin görevi şaşırttı

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı.

BİR ANDA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, hafta sonu Söke'de düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, düğün sırasında alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı. O anlar, diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı.

TABANCA MUHTARA AİT ÇIKTI

Yapılan incelemede, Pullukçu’nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır