HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bir ilin konuştuğu görüntü! Alkol alıp ateş açtı, hemen gözaltına alındı: Tüm şehrin tanıdığı ismin görevi şaşırttı

İçerik devam ediyor

Aydın bu görüntüyü konuşuyor! Hafta sonu yaşanan olayda bir kişi alkol aldıktan sonra düğünde havaya ateş açtı. Ateşlenen silah muhtara ait çıkarken görüntülerdeki kişinin de Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu olduğu belirlendi. Jandarma hem Pullukçu'yu hem de muhtarı gözaltına aldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir düğünde tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu gözaltına alındı.

DUGUNDE-HAVAYA-ATES-ACAN-BELEDIYE-BASKAN_738714_218117

BİR ANDA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, hafta sonu Söke'de düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, düğün sırasında alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı. O anlar, diğer davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DUGUNDE-HAVAYA-ATES-ACAN-BELEDIYE-BASKAN_738715_218117

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DUGUNDE-HAVAYA-ATES-ACAN-BELEDIYE-BASKAN_738716_218117

GÖZALTINA ALINDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu'yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı.

DUGUNDE-HAVAYA-ATES-ACAN-BELEDIYE-BASKAN_738717_218117

TABANCA MUHTARA AİT ÇIKTI

Yapılan incelemede, Pullukçu’nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak'a ait olduğu tespit edildi. Gülbudak da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mide bulandıran üvey anne işkencesi! Mide bulandıran üvey anne işkencesi!
Bahçeli'den "İstanbul'a habis kuşatma" çıkışı!Bahçeli'den "İstanbul'a habis kuşatma" çıkışı!

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Aydın Söke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

Yeni para birimi geliyor! Adı bile belli... Çalışmaları hızlandırdılar

Yeni para birimi geliyor! Adı bile belli... Çalışmaları hızlandırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasayla ilgili çok net çıkış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasayla ilgili çok net çıkış!

Bir ilin konuştuğu görüntü! Alkol alıp ateş açtı, hemen gözaltına alındı: Tüm şehrin tanıdığı ismin görevi şaşırttı

Bir ilin konuştuğu görüntü! Alkol alıp ateş açtı, hemen gözaltına alındı: Tüm şehrin tanıdığı ismin görevi şaşırttı

Gündem olan çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar için suç duyurusu

Gündem olan çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar için suç duyurusu

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.