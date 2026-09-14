Bir kadının yardım çığlığı... Elindeki sopayla balkonda dakikalarca dövdü!

Korkunç olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle balkonda bulunan kadına sopayla saldırdı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Şiddet sırasında kadın, elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı. Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI AMA...

Görüntülerde şahsın kadına sopa ile vurduğu, kadının ise kendisini korumaya çalıştığı görüldü. Bir süre devam eden olayın ardından şahıs, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA