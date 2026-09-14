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Bir kadının yardım çığlığı... Elindeki sopayla balkonda dakikalarca dövdü!

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Adana'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde bir şahsın balkonda bir kadını sopayla darp ettiği anlar yer aldı. Talihsiz kadının yardım çığlıkları yürekleri dağlarken bir vatandaş yaşanan korkunç anları kayda aldı.

Korkunç olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle balkonda bulunan kadına sopayla saldırdı.

Bir kadının yardım çığlığı... Elindeki sopayla balkonda dakikalarca dövdü! 1

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Şiddet sırasında kadın, elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı. Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir kadının yardım çığlığı... Elindeki sopayla balkonda dakikalarca dövdü! 2

KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI AMA...

Görüntülerde şahsın kadına sopa ile vurduğu, kadının ise kendisini korumaya çalıştığı görüldü. Bir süre devam eden olayın ardından şahıs, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü.

Bir kadının yardım çığlığı... Elindeki sopayla balkonda dakikalarca dövdü! 3

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA

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Adana
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