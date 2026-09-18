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Bir kediyle başladı, kedi sokağına dönüştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hayvansever Kenan Oğraş, kedilere iyi bakmaya özen gösteriyor.

Bir kediyle başladı, kedi sokağına dönüştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hayvansever Kenan Oğraş, kedilere düzenli olarak yem vermeye başladı. Kedilerin sayısı yıllar içinde arttı. Oğraş, boş bir alanda kedilerin bakımını üstlendi. Şu anda 50’ye yakın kedi bulunuyor. Yem yetiştirmek onun için zor hale geldi.

Bir kediyle başladı, kedi sokağına dönüştü 1

Kedilerin çoğalmasıyla birlikte yavru kedileri sahiplendirmeye çalışıyor. Bu sayede, alanın kedi sayısı zaman zaman azalıyor. Oğraş, kedilere isim vermiş. Hayvanlarına duyduğu sevgi, besleme çalışmalarını sürdürmesini sağlıyor.

Besleme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Yavrular hariç 20-25 kediye bakıyor. Yetişen yem miktarı yetersiz kalıyor. Sakatatçıdan ciğer alarak kedileri besliyor.

Bir kediyle başladı, kedi sokağına dönüştü 2

Kedilerin üremesi devam ediyor. Her sene doğuran kediler var. Oğraş, kısırlaştırmanın önemine dikkat çekiyor.

Bir kediyle başladı, kedi sokağına dönüştü 3

Erkek kedileri yakalamak zor. Yakalarlarsa, kısırlaştırma işlemini gerçekleştirecekler. Oğraş, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Süleymanpaşa
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