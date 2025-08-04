Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: 'Halk sağlığı açısından riskli...'

Batman'da havaların ısınmasıyla Kozluk ilçesindeki Tuzlagözü köyünde akrep istilası yaşandı. Akreplerin artması üzerine belediye ve Özel İdare ekipleri, köyde geniş çaplı ilaçlama çalışması başlattı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN RİSK

Yürütülen çalışmalarda akrep ve diğer haşerelerin yoğun görüldüğü bölgelerde toplam 6 bin 500 litre ilaç kullanıldı. Haşereyle mücadelenin ihtiyaç duyulan bölgelerde düzenli olarak sürdürüleceğini belirten yetkililer, akreplerin özellikle gece saatlerinde görüldüğünü ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirttiler.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır