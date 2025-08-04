HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: 'Halk sağlığı açısından riskli...'

Batman'da ekipler halk sağlığını riske soktuğu gerekçesiyle Kozluk ilçesindeki bir köyü basan akreplere ilaçlama çalışması yaptı. Hava sıcaklıklarının etkisiyle köy adeta akrep istilasına uğrarken, akreplere 6,5 ton ilaçlama yapıldı.

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: 'Halk sağlığı açısından riskli...'

Batman'da havaların ısınmasıyla Kozluk ilçesindeki Tuzlagözü köyünde akrep istilası yaşandı. Akreplerin artması üzerine belediye ve Özel İdare ekipleri, köyde geniş çaplı ilaçlama çalışması başlattı.

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: Halk sağlığı açısından riskli... 1

HALK SAĞLIĞI İÇİN RİSK

Yürütülen çalışmalarda akrep ve diğer haşerelerin yoğun görüldüğü bölgelerde toplam 6 bin 500 litre ilaç kullanıldı. Haşereyle mücadelenin ihtiyaç duyulan bölgelerde düzenli olarak sürdürüleceğini belirten yetkililer, akreplerin özellikle gece saatlerinde görüldüğünü ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirttiler.

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: Halk sağlığı açısından riskli... 2

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: Halk sağlığı açısından riskli... 3

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: Halk sağlığı açısından riskli... 4

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: Halk sağlığı açısından riskli... 5

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: Halk sağlığı açısından riskli... 6

Bir köyü istila ettiler! Ekipler teyakkuza geçti: Halk sağlığı açısından riskli... 7

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdüEdirne'de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdü
Her hasta bir kuğu! İlaç şirketi ile anlaşıp rüşvet almışlarHer hasta bir kuğu! İlaç şirketi ile anlaşıp rüşvet almışlar

Anahtar Kelimeler:
Batman akrep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kendisi de kız çocuğu evlat edinmiş! Karaman iğrenç iddiayla çalkalanıyor

Kendisi de kız çocuğu evlat edinmiş! Karaman iğrenç iddiayla çalkalanıyor

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

G.Saray'a talih kuşu kondu! Yıldız isim yolcu...

G.Saray'a talih kuşu kondu! Yıldız isim yolcu...

G.Saray yönetimi durmuyor... Gardi'ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar

G.Saray yönetimi durmuyor... Gardi'ye talimat verildi! İşte listedeki yıldızlar

Her hasta bir kuğu! İlaç şirketi ile anlaşıp rüşvet almışlar

Her hasta bir kuğu! İlaç şirketi ile anlaşıp rüşvet almışlar

Edirne'de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdü

Edirne'de korkunç olay! Eşini ve oğlunu boğarak öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.