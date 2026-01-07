USB’ler çevre birimlerinin bilgisayarlara takıldıkları zaman o anda tanınırlar ve otomatik olarak çalışabilirler. Bu özellik kısaca PnP olarak adlandırılmaktadır. Bu sayede yüzden fazla türden cihaz çalıştırılabilmektedir. Ek araçlarla tek bir bağlantı noktasına birden fazla sayıda cihaz bağlanabilmektedir.

Temel olarak USB bağlantılarının görevleri dış donanım araçlarının ana yönetici makineler ile bağlantı kurmasını sağlamaktadır. En bilinen hali ile bilgisayarlar ana makineler olarak ele alınmaktadır. Ayrıca akıllı televizyonlar yazıcılar dijital fotoğraf makineleri de ana makineler olarak kabul edilmektedirler. Bilgisayarlar üzerinde USB bağlantı uçları kolay bir şekilde monte edilebilecekleri USB girişlerine sahiptirler.

Veri aktarmada en çok kullanılan ve en yaygın bağlantı şekli olarak kabul edilen USB’ler üzerlerinde yer alan sembol ile de dikkat çekmektedir. Üçe ayrılan bir hat şeklinde olan USB sembollerindeki her bir hattın uç kısmında farklı bir şekil bulunmaktadır. Bu şekiller kare, ok ve dairedir. Dört telli bir bağlantı olan USB’lerin veri kodlaması NRZI (Non Return To Zero Inverted) olarak adlandırılmaktadır.

USB port bilgisayarlar kapalıyken de elektronik cihazları şart etmek için kullanılabilmektedirler. Normal şartlar halinde bir bilgisayar kapalı olduğu zaman USB portları güç kaybetmektedir. Uyku durumunda USB portlarında bilgisayar kapalı olduğu zaman bile güç bulunmaktadır.

Bir mızraktan oluşan USB sembolü ne anlama gelir?

En popüler ve en yaygın kullanılan bağlantı araçlarından biri olarak kabul edilen USB’ler dikkatli bakıldığı zaman üzerlerinde yer alan mızrak benzeri şekiller ile dikkat çekmektedirler. USB sembolü aslında Yunan mitolojisinde yer alan denizler tanrısı Posedion’u ve ona ait olan üç dişli mızrağa gönderme yapmaktadır. Mızrağın her bir ucunda farklı bir işaret yer almaktadır.

Bu işaretler USB teknolojisinin farklı cihazları birbirlerine bağlayabilme özelliğini de sembolize etmektedir. Günümüzün en popüler bağlantı araçlarından bir olan USB’lerin üzerindeki üç dişli mızrak şekli direkt olarak farklı mitolojilerin deniz tanrıları olan Poseidon, Triton, Amfitriti ve Neptün ile ilişkilendirilmektedir.

Poseidon’un üç dişli mızrağı üç adet ucu bulunan bir mızraktır. Balıkçılıkta ve tarihte sırıklı silah olarak da kullanılmışlığı vardır. Yunan mitolojisindeki deniz tanrısı Poseidon ile Roma mitolojisindeki Neptün’ün silahı olarak bilinmektedir. Diğer deniz tanrıları olan Amfitriti ve Triton’un da klasik sanatta genel olarak üç dişli mızrak ile tasvir edildiği bilinmektedir.

USB bağlantı araçlarının üzerinde yer alan üç dişli mızrak sembolü ayrıca USB’nin özelliklerini de ifade etmektedir. Üzerinde üç dişli mızrak sembolü olan USB’ler yüksek hızlıdır. Maksimum hızları da 480 Mbps’dir. Veri aktarımı yapabilirler ancak ses, video aktarımı ve güç dağıtımı özellikleri bulunmamaktadır.