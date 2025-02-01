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  4. Bir oturuşta onar tane yiyorlar ama dikkat! 4 taneden fazla yemeyin uyarısı

Bir oturuşta onar tane yiyorlar ama dikkat! 4 taneden fazla yemeyin uyarısı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.02.2025 15:32
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Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestanenin fazla tüketilmesi halinde kilo aldıracağını anlatan Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, “3-4 kestane ortalama 80 kalori. Kestane tüketirken fazla kalori almamak için 3-4 taneyle kendimizi sınırlandırmamız lazım” dedi.

Bir oturuşta onar tane yiyorlar ama dikkat! 4 taneden fazla yemeyin uyarısı

Kestane, soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı, çok sevilen bir meyve ancak fazlasını yemek, yüksek kalori anlamına geliyor. Çünkü 3-4 kestane kalori bakımından 1 dilim ekmeğe denk geliyor.

“KESTANEYİ ARA ÖĞÜN OLARAK TÜKETİN”

kestane

Diyetisyen Gündüz, kestanenin yüksek karbonhidrat içerdiğini, dolayısıyla kilo vermek isteyenlerin tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayıp, “Aslında akşam yemeği saatine göre ara öğün yapıp yapmayacağınız değişir. Burada danışanlarımıza listelerimizi hazırlarken onların günlük yaşamlarına göre listeler hazırlıyoruz.

Bu listeleri hazırlarken de kişilere aç kalmadan beslenme programları düzenliyoruz. Danışanlarımıza genelde ara öğün olarak tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü akşam yemeğinde yeterince kalori alınır. Yemek sonrası kestane yemek ise daha fazla kalori almak anlamına geliyor. Bu nedenle, kestaneyi akşam değil, ara öğün olarak tüketmek daha doğru olur” ifadelerini kullandı.

Kestanenin çok sevilen bir yiyecek olduğuna dikkat çeken Gündüz, özellikle sokakta kızartılan kestane kokusunun cazibesine kapılarak satın alınan kestanelerin çok tüketildiğini belirterek “Kokusu güzel, tadı da güzel olan bu meyveyi, bir paket halinde aldığınızda, farkında olmadan daha çok tüketiyorsunuz. O nedenle mümkünse en küçük paketi satın alın. Eğer içinde 4 adetten fazlası varsa, başka bir öğün yerine tüketmeye çalışın” dedi.

“3-4 KESTANE 80 KALORİ”

3 kestanenin 1 dilim ekmekle aynı kaloride olduğunu hatırlatan Uzman Diyetisyen Gündüz, daha sonra şunları söyledi:

“Ortalama büyüklükte 3 kestanenin 1 dilim ekmek yerine geçtiğini unutmamamız lazım. Öte yandan kestane çok faydalı bir besin ama kalori değerini unutmadan tüketmek gerekiyor. 3-4 kestane 80 kalori. Kestane tüketirken kestane tüketirken 3-4 taneyle kendimizi sınırlandırmamız lazım. Kestane, yoğun karbonhidrat içeriğinden dolayı özellikle insülin direnci olanlarda, tip 2 diyabet hastası olanlar ve kilo kontrolünü sağlamaya çalışanlar tarafından fazla miktarda tüketildiği zaman kan şekerinin yükselmesine neden olacak ve kilo olarak dönüş yapacaktır.”

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kestane kilo
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