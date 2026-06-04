Bir saatte bile bozulabiliyor! Yazın bu gıdalara dikkat

Yaz mevsiminin gelmesiyle artan hava sıcaklıkları, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenme risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle açıkta satılan ürünler, uygun şartlarda saklanmayan yiyecekler ve hijyen kurallarına dikkat edilmeden hazırlanan gıdalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıza Çam, yaz aylarında gıda güvenliğinin korunmasının hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Uzm. Dr. Rıza Çam, sıcak havalarda bakterilerin çoğalma hızının önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, "Birçok zararlı mikroorganizma uygun sıcaklık ve nem ortamında çok kısa sürede çoğalabilir. Özellikle et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıdalar, uygun şekilde muhafaza edilmediğinde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Yaz aylarında gıda güvenliği kurallarına uyulmaması, ishal, kusma, ateş, karın ağrısı gibi belirtilerle seyreden gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığını artırmaktadır" şeklinde konuştu.

"GIDALARIN SAKLAMA ŞARTLARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Gıda güvenliğinin ilk adımının doğru saklama şartları olduğunu belirten Uzm. Dr. Çam, alışveriş sırasında soğuk zincirin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle market alışverişlerinde dondurulmuş ve soğuk muhafaza edilmesi gereken ürünlerin en son alınması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Çam, "Soğuk zincirin kırılması bakterilerin çoğalmasını hızlandırır. Alınan ürünlerin mümkün olan en kısa sürede buzdolabına yerleştirilmesi gerekir. Özellikle yaz aylarında araç içerisinde uzun süre bekletilen gıdalar ciddi risk oluşturabilir" diye konuştu.

"AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLERE KARŞI TEMKİNLİ OLUN"

Sokakta veya uygun olmayan şartlarda açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmesinin enfeksiyon riskini artırdığını belirten Uzm. Dr. Çam, özellikle pikniklerde, açık hava etkinliklerinde ve seyahatlerde tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Çam, "Gıdaların sinek, böcek, toz ve çevresel kirleticilerle temas etmesi mikroorganizma bulaşma riskini artırır. Açıkta satılan süt ürünleri, et ürünleri ve kremalı yiyecekler sıcak havalarda çok daha hızlı bozulabilir. Tüketicilerin ambalajlı, güvenilir kaynaklardan temin edilmiş ve son kullanma tarihi kontrol edilmiş ürünleri tercih etmeleri önemlidir" açıklamasında bulundu.

Gıda kaynaklı enfeksiyonların önemli bir bölümünün yetersiz el hijyeni nedeniyle ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Çam, "Yemek hazırlamadan önce ve sonra ellerin mutlaka su ve sabunla yıkanması gerekir. Çiğ et, tavuk ve balık gibi ürünlerle temas eden eller yıkanmadan başka gıdalara dokunulmamalıdır. Ayrıca kesme tahtası, bıçak ve mutfak ekipmanlarının da temizliğine dikkat edilmelidir. Çiğ ve pişmiş gıdaların temas etmesi çapraz bulaşa neden olabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir" dedi.

"MEYVE VE SEBZELER İYİ YIKANMALI"

Yaz aylarında artan taze sebze ve meyve tüketiminin sağlık açısından faydalı olduğunu belirten Uzm. Dr. Çam, bu ürünlerin tüketim öncesinde uygun şekilde temizlenmesinin önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Çam, "Sebze ve meyveler üretimden sofraya gelene kadar farklı aşamalarda mikroorganizmalara maruz kalabilir. Bu nedenle akan su altında dikkatlice yıkanmaları gerekir. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler açısından hijyen kuralları daha da önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Gıda kaynaklı enfeksiyonların herkesi etkileyebileceğini ancak bazı gruplarda daha ağır seyredebileceğini belirten Uzm. Dr. Rıza Çam, "65 yaş üzerindeki bireyler, küçük çocuklar, kronik hastalığı bulunan kişiler, kanser tedavisi gören hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Bu bireylerin özellikle çiğ veya az pişmiş gıdalardan uzak durmaları gerekir" dedi.

Gıda zehirlenmelerinde erken müdahalenin önemine değinen Uzm. Dr. Rıza Çam, tüketilen gıdanın ardından gelişen bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, yüksek ateş veya halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Çam, "Özellikle şiddetli kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı gelişen kişilerde durum kısa sürede ciddi hale gelebilir. Çocuklar ve yaşlılarda sıvı kaybı daha hızlı geliştiği için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.