Bir sağlık skandalı daha: Doktorların bilgilerini çalıp kutu kutu ilaç yazmışlar!

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamu hastanesinde görevli bir personel, doktorların kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişi adına bin 998 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

YÜZLERCE İLAÇ

Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına bin 998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi yazdığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

