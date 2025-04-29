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Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı: Arkadaşıma gönderecektim hepsine gitti

Adana bu olayı konuşuyor. Dolmuşlardaki ekranlarda canlı bomba uyarısı yazısını görenler paniğe kapıldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan olay tüm şehre yayıldı. Mesajı atan kişi gözaltına alındı. İlk ifadesinde ise bir arkadaşına şaka yapmak istediğini ancak mesajı tüm dolmuşlara gönderdiğini söyledi.

Bir şehir ayağa kalktı! Dolmuşların ekranlarından sosyal medyaya kadar her yere yayıldı: Arkadaşıma gönderecektim hepsine gitti
Ufuk Dağ

Adana'da dolmuş kooperatifinin elektronik otomasyon sistemine yapılan canlı bomba uyarısı tedirginliğe neden oldu. Polis, asılsız olduğu belirlenen uyarıyı gönderen kooperatif çalışanı Kenan A.'yı (50) gözaltına aldı. İfadesinde, bir arkadaşına şaka yapmak için asılsız uyarıyı gönderdiğini söyleyen Kenan A. hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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TÜM DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİNE GÖNDERİLDİ

İtimat Dolmuşçular Kooperatifi'nde çalışan tüm dolmuşların elektronik otomasyon sistemine dün sabah saatlerinde canlı bomba uyarısı gönderilerek şüphelinin eşkali tarif edildi. Tedirgin olan şoförler ve yolcular polise çok sayıda ihbarda bulundu. Vatandaşlar, bu ihbarı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla uyarının asılsız olduğunu belirledi. Uyarıyı gönderen kişinin, kooperatif çalışanı Kenan A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kenan A., bir arkadaşına şaka yapmak için asılsız uyarı mesajı gönderdiğini ancak mesajın tüm dolmuşlara gittiğini kaydetti. Hakkında, 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçundan adli işlem başlatılan Kenan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana canlı bomba dolmuş
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