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Bir şehirde salgın alarmı: Vaka sayısı giderek artıyor! Uzman isim uyardı: "Acil müdahale gerekiyor"

Ankara’da Meclis’te çok sayıda milletvekili ve çalışanın rahatsızlanmasıyla ishal ve kusma salgını gündeme geldi. Vaka sayılarındaki artış, vatandaşları ve sağlık yetkililerini alarma geçirirken, uzmanlar, sıcak havaların da hastalık ihtimalini artırabileceğini belirtti. Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Genel Başkanı Doktor Türkü Yağmur Nehir, salgın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doktor Nehir, bu durumun olası bir salgına işaret edebileceğini söyledi.

Bir şehirde salgın alarmı: Vaka sayısı giderek artıyor! Uzman isim uyardı: "Acil müdahale gerekiyor"

Ankara’da il genelinde görülen ishal salgını iddiaları yurttaşları ve sağlık çalışanlarını alarma geçirdi. Sağlık kuruluşlarına ishal şikayetiyle gelen hasta sayısındaki artış dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA HASTA VAR

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Genel Başkanı Doktor Türkü Yağmur Nehir, bu tür bir salgın durumunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini Cumhuriyet’e anlattı.

Ankara’da hem hastanelere hem de aile hekimlerine ishal şikayetiyle gelen çok sayıda hastanın olduğunu söyleyen Nehir, “Yalnızca ishal şikayetiyle değil, üst solunum yoluyla birlikte (öksürük, hapşırık gibi) şikayetler de seyrediyor” dedi.

"ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR"

Bu tür durumlarda hastaların durumunu toparlayabilmek için acil müdahalede bulunulması gerektiğini söyleyen Nehir, hastalığın sudan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Yüksek sıcaklıkların da bu vakaları artırdığına dikkat çeken Nehir “Bu tip vakalar her zaman havanın sıcak olduğu dönemlerde yani yaz aylarında daha yoğun görülür. Temizlik ve hijyen zorlaşıyor, sularda sıkıntılar yaşanabiliyor. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bu süreci olumsuz bir şekilde etkileyecek taraflardan biri” ifadelerini kullandı.

Nehir, “Yaz dönemlerinde meyve ve sebzeleri pişirmeden yalnızca yıkayarak yiyoruz. Yıkama işlemi esnasında eğer mikrobik bir durum varsa ve yüksek ısıya maruz kalınmadığı için bu durumda bizi etkiliyor” dedi.

HASTALIĞA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Hastalığa karşı alınabilecek önlemleri de sıralayan Nehir, şu ifadeleri kullandı:

“Mutlaka yiyeceklerin hazır suda yıkanması, tam tersi bir durumda ise evdeki suyun kaynatılıp oda sıcaklığına gelecek şekilde bekletilip öyle yıkama yapılmalı. Musluk sularından kesinlikle su içilmemeli.

Toplu alanlarda özellikle çok ihtiyaç kalınmadığı halinde tuvalet kullanımına dikkat edilmeli. Salgınlar tuvaletten de bulaşabiliyor. Aynı şekilde evde de tuvalette hijyen kurallarına dikkat edilmeli.

Hem yaşlılar hem gebeler hem de çocuklar bu süreçlerden daha çok etkilenir. O yüzden toplu alanlarda bu yaş grubunun daha çok dikkat etmesi gerekiyor.

Bir de ishalin en büyük nedeni su/sıvı kaybı olmasından kaynaklanıyor. Yoğun hava sıcaklığının olduğu durumlarda günlük hayatta tükettiğimiz su miktarının üzerinde bir sıvı tüketimi olmalı.”

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Anahtar Kelimeler:
ishal Milletvekili Ankara meclis salgın vaka
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