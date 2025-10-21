HABER

Bir şehrin kabusu oldular! Kendi ideolojilerinden olmayanlara saldırdılar: İdeolojileri de şaşırtmadı

Adana'da büyük operasyon! Esnaftan haraç toplayıp kendi ideolojilerinden olmayanlara da saldıran 19 DEAŞ'lı nefes kesen operasyonla yakalandı. Şüpheliler 10 ay boyunca takip edildikten sonra evlerine baskın düzenlendi. Yasak kitaplar ve örgüt bayrakları aramalarda ele geçirildi.

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına kentteki esnaftan para isteyip, vermeyeni ve kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişileri darbettiği belirlenen 19 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

10 AY TAKİP EDİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, kentteki esnaf ve iş insanlarından zorla para isteyen, kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen 19 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ‘Haraç’ ve ‘Cezalandırma’ adlı 2 farklı grup oluşturduğu, esnafa 'Örgüt adına ceza kestik' diyerek, baskı kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Bahçelievler, Koza, Anadolu ve Yamaçlı mahallelerindeki çok sayıda esnafın iş yerini kurşunladığı, bazılarını da darbettikleri saptandı.

YASAKLI KİTAPLAR VE BAYRAK YAKALANDI

Bu tespitler üzerine ekipler, 25 özel harekat polisinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, hakkında toplatılma kararı bulunan 7 yasaklı kitap, 18 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

SORGULARI SÜRÜYOR

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

En Çok Aranan Haberler

