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'Bir sınıf bir koli' projesi Ramazan yardımları devam ediyor: "Öğrenciler küçük yaşta yardımlaşmayı öğreniyor"

10.03.2025 16:01
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Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi, bu yıl da öğrencilerden büyük ilgi gördü. Ramazan ayı öncesinde Kızılay gönüllüleri tarafından okullara dağıtılan boş gıda kolileri, öğrencilerin evlerinden getirdiği yardımlarla doldurulup ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

'Bir sınıf bir koli' projesi Ramazan yardımları devam ediyor: "Öğrenciler küçük yaşta yardımlaşmayı öğreniyor"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 yıl önce başlatılan ve her geçen yıl daha da büyüyen proje kapsamında, geçen yıl 3 bin 500 koli dağıtılırken, bu yıl hedeflenen koli sayısı 5 bin olarak belirlendi.

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Kent merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımlar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından titizlikle dağıtılmaya devam ediyor. Kızılay ekipleri ise Ramazan ayının son gününe kadar gıda kolisi dağıtımını sürdürecek ve günlük olarak 4 bin kişiye sıcak yemek servisi yapılacak. Yardım kampanyası, hem dayanışmayı pekiştiriyor hem de Ramazan’ın manevi havasını yansıtarak, ihtiyaç sahiplerine umut olmayı sürdürüyor.

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“ERDEM-DEĞER-EYLEM MODELİYLE ÖRTÜŞEN ANLAMLI BİR PROJE”

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projenin öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Ağrı Valiliğimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kızılay’ımız iş birliğiyle il genelinde ‘1 Sınıf 1 Koli’ projesi başlattık. Bu projeyle her sınıftan ihtiyaç sahibi ailelerimize bir gıda kolisi tedarik etmeyi hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yürürlüğe koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemli bileşenlerinden Erdem-Değer-Eylem modeliyle örtüşen anlamlı bir proje. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, ailelerimize ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm ülkemizin ve dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz küçük yaşta hayır yapmayı öğreniyor, inşallah büyüdüklerinde de daha büyük iyiliklere imza atacaklar" ifadelerini kullandı.

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“ÇOCUKLARIN RAMAZAN MANEVİYATINI TAM ANLAMIYLA HİSSETMELERİNİ SAĞLIYOR”

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise projenin beşinci yılında olduklarını belirterek, "Bu yıl tekrar Ramazan ayıyla beraber bismillah dedik. Ramazan ayından önce boş kolileri okullara dağıttık, şimdi öğrencilerimiz evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle bu kolileri dolduruyor. Bizler de gönüllülerimizle beraber il merkezi ve köylerde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi yaşlı, yetim, dul ve engelli vatandaşlarımıza kolileri ulaştırıyoruz" dedi.

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Öğrencilerin, hazırladıkları kolilere "Sizi seviyoruz", "Hayırlı Ramazanlar" gibi notlar eklediğini aktaran Tatlı, "Bu, çocuklarımızın Ramazan maneviyatını tam anlamıyla hissetmelerini sağlıyor. Geçen yıl 3 bin 500 koli ulaştırmıştık, bu yıl hedefimiz 5 bin koli. İnşallah bunu da başararak il genelinde dağıtımını tamamlayacağız" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kızılay koli ramazan ayı yardım
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