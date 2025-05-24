Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Özbekistan'ı ziyaret etti. Gül çifti burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜL'DEN ÖZBEKİSTAN PAYLAŞIMI

Paylaşımda, "Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim." ifadeleri yer aldı.