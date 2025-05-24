Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!
Kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun bir aranın ardından yurt dışında görüntülendi. Özbekistan'a giden Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.
24.05.2025 10:27
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Özbekistan'ı ziyaret etti. Gül çifti burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
GÜL'DEN ÖZBEKİSTAN PAYLAŞIMI
Paylaşımda, "Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim." ifadeleri yer aldı.
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