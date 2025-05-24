HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun bir aranın ardından yurt dışında görüntülendi. Özbekistan'a giden Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Özbekistan'ı ziyaret etti. Gül çifti burada çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

uzun-suredir-ortalarda-yoktu-abdullah-gul-o-ulkede-ortaya-cikti-17480686122436_4

GÜL'DEN ÖZBEKİSTAN PAYLAŞIMI

Paylaşımda, "Türk-İslam tarihinin “Altın Çağı”nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim." ifadeleri yer aldı.

uzun-suredir-ortalarda-yoktu-abdullah-gul-o-ulkede-ortaya-cikti-17480686124106_3

uzun-suredir-ortalarda-yoktu-abdullah-gul-o-ulkede-ortaya-cikti-17480686125782_2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da acı olay: 24 yaşındaki astsubay serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu!Samsun'da acı olay: 24 yaşındaki astsubay serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu!
Bir meslek daha sessizce tükeniyor! Bir meslek daha sessizce tükeniyor!

Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Abdullah Gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

73 yıldır yasaktı! O ülkede artık alkol satılacak

73 yıldır yasaktı! O ülkede artık alkol satılacak

Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Bu tarihlere dikkat!

Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Bu tarihlere dikkat!

Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"

Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"

Ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi!

Ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi!

Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf

Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.