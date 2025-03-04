Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Muğla'da 6 yıl önce belediye otobüs şoförlüğü yaparken bir yolcunun "Babana selam söyle, sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin" sözüyle biyolojik babasını yıllar sonra DNA testiyle öğrenen Cihan Yıldırım'ın açtığı babalık davasında Yargıtay son sözü söyledi. Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını onamasının ardından odun ve kömür ticareti yapan iş insanı Orhan Karaca'nın nüfusuna geçirilen Cihan Yıldırım, hem Karaca soyadını aldı hem de 300 milyon liralık servete ortak oldu.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TESADÜF

Filmlere taş çıkartan olay Muğla'da yaşandı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre evli ve 1 çocuk babası Cihan Yıldırım (36), 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken, bir yolcu kendisine yaklaşıp, "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.

ISRARLA 'SEN OĞLUSUN' DEDİ

Bir süre şaşkınlık yaşayan Cihan Yıldırım, otobüsü durdurup, kendisine parayı verdikten sonra inen yolcunun peşinden koştu. Adama "Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi. Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek, uzaklaştı.

ANNE DAYANAMADI İTİRAF ETTİ

Büyük bir şok geçiren Cihan, mesai bitiminde eve gidip, yaşadıklarını annesi Suzan Yıldırım'a anlattı. Suzan Yıldırım akrabaların huzurunda gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti. Cihan, 6 yaşında iken trafik kazasında ölen babası Yaşar'ı gerçek babası olarak biliyordu. Her yıl bayramlarda mezarını ziyaret ettiği kişinin, gerçek babası olmadığını öğrendi. 1987'de adliyede çalışan Suzan Yıldırım'ın evliyken iş insanı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden Cihan'ın dünyaya geldiği ve resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusuna kaydettirdiği ortaya çıktı. Bu olayın ardından büyük bir şok ve travma yaşayan Cihan belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.

HAREKETE GEÇTİ, DAVA AÇTI

Cihan Yıldırım, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü Avukat Varol Turbay aracılığıyla odun ve kömür ticareti yapan işadamı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında ölen kütük babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı. Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı.

YÜZDE 99.9 BABASI ÇIKTI

Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nce verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı.

TÜM MASRAFLAR BABAYA AİT...

Öte yandan Orhan Karaca davanın giderlerinden kendisinin sorumlu olmadığını belirterek itiraz etmişti. Yargıtay kararında, "Avukatlık vekalet ücreti, DNA testi, mezar açma masrafları dahil tüm yargılama giderlerinden Orhan Karaca sorumlu. Hatta biyolojik baba ölmüş olsa bile yargılama giderlerini hayatta olan eşi ya da çocukları ödemek zorundadır" denildi.

300 MİLYON LİRALIK SERVETE ORTAK OLDU

Cihan Yıldırım, böylece 2 çocuk babası Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedildi. Cihan, Orhan Karaca'nın 3. çocuğu olarak kayıtlara geçti. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı. Cihan, para eline geçer geçmez tüm tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklamıştı.

6 YIL BU DAVAYLA MÜCADELE ETTİ

Şu an tır şoförlüğü yapan ve duygularını anlatan Cihan, "İlk işim yeni kimlik için başvurmak oldu. Soyadım artık Karaca. En yakın zamanda yeni soyadımın yazılı olduğu kimliğe kavuşmayı bekliyorum. Yıllarca babasız büyüdüm. Bu dava ve Karaca soyadını almak benim gurur meselesiydi. Bu davayı kazandık onlar kaybetti. 6 yıllık mücadele sonunda Karaca soyadını aldım.

"DAVADAN VAZGEÇMEM İÇİN EV VE ARABA TEKLİF ETTİLER"

Tabi benimle birlikte eşim ve kızımın da soyadı değişecek. Bu davadan vazgeçmem için bana ev ve araba teklif ettiler. Ben istemedim. Çünkü amacım para değildi. Amacım 'Karaca' soyadını almaktı. Para olsaydı zaten teklifi kabul ederdim" diye konuştu. Cihan Karaca, "Babalık davası açtığımda DNA testi yapıldı.

"BU EMSAL BİR KARAR"

O süreçte Yaşar Yıldırım gerçek babam çıkmadığı için ben 6 yıl boyunca annemin kızlık soyadı olan Altın'ı kullandım. Şimdi ise tam anlamıyla gerçek soyadım olan Karaca'ya kavuşacağım" dedi. Avukat Varol Turbay ise, "Yargıtay kararıyla babalık davası tam anlamıyla kesinleşti. Bu emsal bir karar. Cihan'ın soyadı artık Karaca, yeni kimliği yakın zamanda gelecek" dedi.