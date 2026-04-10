Bir yandan müzakere bir yandan askeri yığınak: ABD savaş uçakları ve uçak gemileriyle bölgeye hareket ediyor

ABD ile İran arasında varılan ateşkes sonrası bir yandan müzakereler devam ederken diğer yandan askeri hareketlilik de sürüyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran heyetlerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Diğer yandan ise ABD'nin Orta Doğu bölgesine askeri yığınağı devam ediyor.

MÜZAKERE GÖLGESİNDE ASKERİ YIĞINAK

ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ BÖLGEYE YÖNLENDİRDİ

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin ileri sürdüğü bilgilere göre ABD'nin savaş ve saldırı uçakları halihazırda Orta Doğu bölgesine konuşlandı. 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1.500–2.000 askerin yakında konuşlandırılabileceği bilgisinin aktarıldığı haberde, USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grubunun Atlantik'ten yola çıkarak Orta Doğu'ya hareket ettiği söylendi.

ABD BASINI YAZDI

Gazetenin iddiasına göre George H.W. Bush uçak gemisinin yanı sıra USS Boxer ve 11. Deniz Piyade Sefer Kuvveti de Pasifik'ten bölgeye doğru ilerliyor.