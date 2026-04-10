Netanyahu'dan İspanya kararı: İspanyol yetkililerin Gazze'deki merkezden çıkarılması talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya hükümetinin İsrail'in bölgedeki saldırılarına yönelik eleştirilerinin ardından, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin denetlenmesinde görev alan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ndeki İspanyol yetkililerin tesisten çıkarılması talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına eleştirilerinin ardından Madrid yönetimine karşı adım attı. Netanyahu, 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ardından kurulan ve söz konusu ateşkesin denetlenmesinde rol oynayan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ndeki İspanyol yetkililerin tesisten çıkarıldığını söyledi.

Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan görüntülü açıklamada, "İsrail kendisine yönelik saldılar karşısında sessiz kalmayacak. İspanya, ordumuzun adını karaladı. Bu nedenle, İspanya'nın defalarca İsrail'e karşı durmayı tercih etmesinin ardından İspanyol temsilcilerin Kiryat Gat'ta bulunan koordinasyon merkezinden çıkarılması talimatını verdim" dedi.
Netanyahu, "Hiçbir ülkenin bize karşı diplomatik savaş başlatmasına ve bunun bedelini ödememesine izin vermeye niyetim yok" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'NIN İSRAİL'E YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Bu gelişme, İspanya'nın İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü yoğun hava saldırılarının yanı sıra 28 Şubat'ta İran'a yönelik ABD ile ortak olarak başlattığı saldırılara yönelik sert tepkilerini ortaya koyduğu bir dönemde yaşandı. İspanya hükümeti ayrıca İsrail'in 2 Mart itibariyle Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıları da sert bir dille eleştirmiş ve ABD-İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes kararının ardından Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırılarını da kınamıştı.

SİVİL ASKERİ KOORDİNASYON MERKEZİ

Netanyahu'nun İspanyalı yetkililerin çıkarılması talimatını verdiği ve İsrail'de bulunan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes kapsamında kurulmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planı kapsamında görev yapan merkez, ateşkesin devamlılığını ve sürecin gözetilmesini sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezin ayrıca bölgede kurulması beklenen uluslararası barış gücünün oluşturulmasında bir rol oynaması bekleniyor.

10 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

