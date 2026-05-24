Sakarya'da Tabiat Parkındaki gölette kadın cesedi bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Gölya Tabiat Parkı içerisindeki gölette Rukiye Görgin’in (26) cansız bedeni bulundu. Kadının cesedi sudan çıkartılarak, otopsi için merkeze gönderildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Arifiye ilçesine bağlı Kaaptiler Mahallesi'nde bulunan Gölya Tabiat Parkındaki gölette meydana geldi. Hafta sonu tatilini geçirmek için Tabiat Parkı içerisinde gezen tatilciler, göletin yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından göletten çıkartılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cansız bedeni bulunan kişinin Rukiye Görgin olduğu tespit edildi. Genç kadının ailesinin Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşadığı ve kendisinden bir süredir haber alamadıkları iddia edildi.

Görgin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

