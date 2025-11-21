HABER

Bir zehirlenme haberi daha! İstanbul İl Sağlık Müdürü duyurdu: 25 kişi hastaneye başvurdu

İstanbul Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

21 Kasım 2025
21 Kasım 2025

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
