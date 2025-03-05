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Birbirlerini bulması bir kaç saniye sürüyor... Erzincan’da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 08:39
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Erzincan’da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar drone ile görüntülendi.

Birbirlerini bulması bir kaç saniye sürüyor... Erzincan’da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması!

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Erzincan’da da renkli görüntüler oluştu. Merkeze bağlı Günebakan köyünde koyun besleyen üreticiler, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Renkli ve duygusal görüntüler oluşturan o anlar, drone ile saniye saniye kayda alındı.

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"ÇOK YORUCU BİR İŞ"

Koyun ve kuzuları günde iki defa buluşturduklarını belirten Furkan Aydın, "Günde iki kez kuzular anneleriyle buluşuyor. Herkes kendi yavrusunu tanır. Her hayvanın kendisine has kokusu vardır. Sesiyle, rengiyle, kokusuyla hisseder. Herkes kendi yavrusunu tanır. Şubatın ilk haftasında doğumlar başlıyor. Sonlarına doğru biter. Mayısın birine kadar emziriyoruz sonra ise sağım zamanına geçiyor. 250 hayvanımız var. Çok yorucu bir iş" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koyun kuzu
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