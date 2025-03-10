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  4. Birçok işini aynı anda yapıyor! Eskişehir'de esnafın ilginç makinesi dikkat çekti

Birçok işini aynı anda yapıyor! Eskişehir'de esnafın ilginç makinesi dikkat çekti

10.03.2025 11:08
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Eskişehir'de 29 yıllık esnaf İsmail Demirkapı, geri dönüşüm malzemeleriyle yapmış olduğu bir makine sayesinde birçok işini aynı anda gerçekleştirebiliyor.

Birçok işini aynı anda yapıyor! Eskişehir'de esnafın ilginç makinesi dikkat çekti

Eskişehir'de 29 yıllık esnaf İsmail Demirkapı, geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladığı çok işlevli bir makineyle dikkat çekiyor. Dükkânını açtığı 1996'dan beri geliştirdiği bu sistem, sıvı testlerinden form saklamaya, yazıcıdan müzik çalmaya kadar pek çok görevi yerine getiriyor. Demirkapı, "Artık bu cihaz bizim elimiz ayağımız oldu" diyerek makinenin hayatındaki yerini anlatıyor.

"GERİ DÖNÜŞÜMLE TASARLADIK, YER KAPLAMIYOR"

Odunpazarı'nda esnaflığını sürdüren Demirkapı, sistemi nasıl geliştirdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Amacımız hem pratik hem çevre dostu bir çözüm üretmekti. Geri dönüşümle işe başladık; eski bir bilgisayar kasasını standa yerleştirdik, üzerine monitör, klavye ve fare ekledik. Altına nokta vuruşlu bir ‘Dot Matrix' yazıcı entegre ettik. İnternet bağlantısıyla sistemi çok amaçlı hale getirdik. Müşteriler için form tutuyor, bunları dijital ortamda saklıyor ve dökümünü alıyoruz. Üstelik yer kaplamıyor!"

"YÜZ BİNLERCE ŞARKILIK MÜZİK ARŞİVİMİZ VAR"

Demirkapı, makineye entegre ettiği ses sistemiyle müziğe de kapı araladığını anlatarak, "Cihaza eklediğimiz hoparlörler sayesinde internetten ya da kendi arşivimizden yüz binden fazla şarkıyı çalabiliyoruz. Dükkânda çalışırken müzik de dinliyoruz." dedi.

"SIVI MALZEMELERİ TEST EDEBİLİYORUZ"

Makinenin bir diğer dikkat çeken özelliği ise test kapasitesi. Demirkapı, "Sıvı yağlama ürünleri gibi riskli malzemeleri önce bu sistemde deniyoruz. İletken maddeler cihaza zarar verebilir, biz de yakıcı etkisi olup olmadığını burada test ediyoruz. Üstelik sistem 24 saat aralıksız çalışabiliyor" dedi. 1996'dan beri üzerine ekleyerek geliştirdiği makine için, "Bu, yıllar içinde elimiz ayağımız oldu" diye ekledi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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