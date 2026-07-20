Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Halfeti yol ayrımında yaşandı. Hafta sonu gezisi için Diyarbakır’dan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine gezmeye gidenlerin bulunduğu otomobile, otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen marka ticari araç yandan çarptı.

Yaşanan kazada Zemzama Sever, Güneş Seydi ve Zeynep Ecrin Seydi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yola kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobile ticari aracın çarpması ve sürüklemesi yer alıyor.

Kaynak: İHA