Biri arabada, biri kayalıklarda: Pendik sahilinde 100 metre arayla iki şüpheli ölüm!

Pendik sahilinin karşısındaki bir parkta devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine yaklaştıkları park halindeki araçta ön koltukta hareketsiz duran bir gencin hayatını kaybettiği belirlemişti. 100 metre ileride bir ceset daha ortaya çıktı. Pendik sahilinde meydana gelen iki ayrı olayda, birbirine yaklaşık 100 metre mesafede iki genç erkek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olaylar, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Pendik sahilinde 100 metre arayla iki şüpheli ölüm gerçekleşti. İlk olayda, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kayalıklar arasında genç bir erkeğe ait ceset bulundu.

BİR CESET ARABADA, BİR CESET KAYALIKLARDA

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖN SAĞ KOLTUKTA HAREKETSİZ DURUYORMUŞ

İkinci şüpheli ölüm ise, ilk olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde, Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araçta bulunan şahsa GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI OLABİLİR

İkinci olayda hayatını kaybeden gencin uyuşturucu madde etkisinde yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edilirken, her iki ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, olayların bağlantılı olup olmadığına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

