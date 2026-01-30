HABER

Birinde 7.560 mAh, diğerinde 9.000mAh batarya var! Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max tanıtıldı

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Çin'de Turbo 5 ve Turbo 5 Max adında iki yeni telefon tanıttı. Redmi Turbo 5 MediaTek Dimensity 8500-Ultra yonga setini kullanan dünyadaki ilk telefon olma özelliğini taşırken, Turbo Max 100W kablolu şarjı destekleyen 9.000 mAh bir batarya ile geliyor. İşte Redmi Turbo 5 ve Redmi Turbo 5 Max'in fiyatları ve özellikleri...

Enes Çırtlık

Redmi, Çin'de 9.000 mAh bataryalı Redmi Turbo 5 Max'i ve daha küçük bir bataryaya ve Dimensity 8500-Ultra yonga setine sahip Turbo 5'i tanıttı. Dilerseniz ilk olarak Redmi Turbo 5'in özellikleriyle başlayalım.

REDMI TURBO 5'İN ÖZELLİKLERİ

Redmi Turbo 5, MediaTek Dimensity 8500-Ultra yonga setini kullanan dünyadaki ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Turbo 5, LPDDR5 Ultra RAM, UFS 4.1 depolama alanı ve büyük Max modeliyle aynı buhar odası (vapor chamber) soğutma kurulumuyla geliyor.

Redmi Turbo 5, Max varyantına kıyasla biraz daha küçük olan 6,59 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Ekran; 120Hz yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklığı ve 1.5K çözünürlük sunuyor. Ayrıca HDR10+ ve Dolby Vision desteğine sahip 12 bitlik bir panel kullanılmış.

Cihaz 7.560mAh kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındırıyor ve 100W kablolu şarjı destekliyor. Ayrıca Turbo 5 Max'e benzer şekilde 27W kablolu ters şarj özelliği de mevcut.

REDMI TURBO 5'İN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kamera tarafında Turbo 5, 8MP ultra geniş açılı üniteyle eşleştirilmiş 50MP Sony IMX882 birincil arka sensöre sahip. Ön tarafta ise 20MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefon kutudan Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 ile çıkıyor. Turbo 5 Max'e benzer şekilde metal bir çerçeveye ve cam arka panele sahip.

Telefonun diğer özellikleri arasında ekran içi optik parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör, stereo hoparlörler, 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve NFC yer alıyor. Telefon 8,18 mm kalınlığında ve 204 g ağırlığında.

REDMI TURBO 5'İN FİYATI

GSMArena'da yer alan habere göre, Redmi Turbo 5; Auspicious Cloud White, Light Sea Green ve Shadow Black renk seçenekleriyle geliyor. Redmi Turbo 5'in fiyatı ise Çin'de yaklaşık 290 dolardan başlıyor.

REDMI TURBO 5 MAX'İN ÖZELLİKLERİ: 9.000 MAH BATARYA VE DIMENSITY 9500S

Redmi Turbo 5'in dışında ailenin diğer bir üyesi olan Redmi Turbo 5 Max de Çin'de resmen çıkışını yaptı. Telefon, 9.000mAh kapasiteli batarya ile geliyor ve yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 9500s yonga setini kullanan dünyadaki ilk telefon olma özelliğini taşıyor.

Yeni Dimensity 9500s işlemci, 16 GB'a kadar LPDDR5X Ultra RAM ve 512 GB UFS 4.1 depolama alanı ile eşleştirilmiş. Telefon, serin çalışmasını sağlamak için geniş yüzeyli bir buhar odası sistemine sahip.

Turbo 5 Max'in öne çıkan özelliklerinden biri, elbette 100W kablolu şarjı destekleyen 9.000 mAh bataryası. Telefon ayrıca 27W kablolu ters şarj sunuyor; Xiaomi P3 hızlı şarj ve G1 pil yönetim çiplerini barındırıyor.

Turbo 5 Max'in ön tarafında, 3.500 nit tepe parlaklığı sağlayan M10 aydınlatma malzemesini kullanan 6,83 inçlik 12 bit AMOLED ekran yer alıyor. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision desteği ile 480Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

Ön kısımda 20MP selfie kamerasının yanı sıra 3D ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu bulunuyor.

Arka tarafta ise OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli birincil 50MP Light Fusion 600 sensör ve 8MP ultra geniş açılı üniteden oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor.

Redmi Turbo 5 Max, Android 16 tabanlı HyperOS 3 çalıştırıyor ve stereo hoparlörlere sahip. Ayrıca kızılötesi sensör, çift SIM desteği, IP69K'ya varan dayanıklılık derecesi, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve NFC özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

REDMI TURBO 5 MAX'İN FİYATI

Redmi Turbo 5'in fiyatı Çin'de 12GB/256GB seçeneği için yaklaşık 360 dolardan başlıyor.

