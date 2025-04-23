Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Çanakkale Kara Savaşları törenlerine katılacak

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü için kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan anma törenlerine katılmak üzere Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi 2’nci Elizabeth’in kızı Anne Çanakkkale’ye geldi. Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne’yi Çanakkale Havalimanı’nda, Vali Ömer Toraman karşıladı. Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü anma programlarına katılmak üzere ilimize gelen Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Havalimanı’nda Valimiz Doç. Dr. Ömer Toraman tarafından karşılandı" denildi.

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI’NIN 110’UNCU YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERİ

Öte yandan Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn’da Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü törenlerine katılacak. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. Yıl Dönümü Anma Programları’na katılmak üzere ilimize gelen Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Çanakkale Havalimanı’nda Valimiz Doç. Dr. Ömer Toraman tarafından karşılandı" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır