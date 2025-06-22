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Birlikte çalışıyorlardı! 29 yaşındaki Gülizar iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü: Geriye o fotoğraflar kaldı...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alınırken, Gülizar’dan geriye bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

Birlikte çalışıyorlardı! 29 yaşındaki Gülizar iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü: Geriye o fotoğraflar kaldı...
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gülizar’dan geriye ise bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Silopi lokanta
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