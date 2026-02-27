HABER

Birlikte can veren Rabia ve Elifnaz'ın korkunç sonu kameraya yansıdı: Samsun’u yasa boğan olay

Yaşları daha 13'tü, kahreden bir şekilde hayata devam ettiler... Samsun'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışırken can veren 8. sınıf öğrencileri Rabia ve Elifnaz'ın yaşamını yitirdiği kazanın korkunç görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun’u yasa boğan kazayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Hem adli sürece ilişkin gelişmeler hem de olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları, facianın seyrini gözler önüne serdi.

YAYALARA KIRMIZI YANARKEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Kaza, 29 Eylül 2025 akşamı İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S. A. Y. (20) idaresindeki kamyonet, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Rabia Kaynar (13) ile Elifnaz Aslan’a (13) çarptı. Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Birlikte can veren Rabia ve Elifnaz ın korkunç sonu kameraya yansıdı: Samsun’u yasa boğan olay 1

"ÇOCUKLAR ASLİ KUSURLU, SÜRÜCÜ TALİ KUSURLU"

Kamyonet sürücüsü S. A. Y. hakkında "taksirle iki kişinin ölümüne sebep olma" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dün görülmeye başlanan davada, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, kız çocuklarının yayalara kırmızı ışık yanarken yolu geçmeye çalıştıkları ve kazada asli kusurlu oldukları, kamyonet sürücüsünün ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, dosyanın kusur oranının netleştirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Kaza anının ise güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde ise iki kız çocuğunun kendilerine kırmızı ışık yanmasına rağmen yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştıkları sırada kamyonetin çarpması ve metrelerce savrulmaları yer aldı.

Birlikte can veren Rabia ve Elifnaz ın korkunç sonu kameraya yansıdı: Samsun’u yasa boğan olay 2

Görüntüler, yaşanan acı olayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Birlikte can veren Rabia ve Elifnaz ın korkunç sonu kameraya yansıdı: Samsun’u yasa boğan olay 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

