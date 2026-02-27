HABER

Kolajen takviyesi kullananlar dikkat! Meğer her şeyi baştan sona değiştiriyormuş...

Yaşlandıkça vücudumuzdan eksilen kritik protein mercek altına alındı. Yapılan geniş çaplı bir araştırma, kolajen takviyelerinin meğer sadece cildi değil, tüm vücudu baştan aşağı yenilediğini kanıtladı.

Gökçen Kökden

Uluslararası araştırmacılar, ölü cilt hücrelerini yenileme, organları koruma ve kanın pıhtılaşmasında temel rol oynayan kolajen proteinin günlük alımının cilt sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. 113 vakanın incelendiği araştırma, 7 bin 983 katılımcıyla yürütüldü.

Düzenli kolajen alımının ciltteki elastikiyeti artırdığını, kas yapısını iyileştirdiğini, kas-iskelet sistemi ve eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuç verdiğini tespit eden araştırmacılar, bu proteinin, eklemlerde görülen romatizmanın neden olduğu ağrıyı ve sertliği hafiflettiğini belirledi.

Aesthetic Surgery Journal Open Forum'da yayımlanan dev araştırma sonuçlarına göre; kolajen alımının ağız sağlığı ile kardiyometabolik açılardan "karışık sonuçlar" verdiğini belirtti. Vücutta doğal olarak üretilen ve yaşla azalan protein türü olan kolajen, cilt, tırnak, kemik, tendon ve kıkırdak gibi bağ dokularını destekliyor ve güçlendiriyor.

