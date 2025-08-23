Bisiklet vandalları kamerada

Son günlerde bazı istasyonlarda yaşanan vandalizm olayları, hem kamu kaynaklarının zarar görmesine hem de toplumsal vicdanda derin yaralar açılmasına neden oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş.; kamuya ait bisikletlerin zarar görmesine ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını duyurarak, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, kamu hizmeti veren bu sistemin tüm vatandaşlara ait olduğu hatırlatılarak; kamu malına kasıtlı zarar vermenin Türk Ceza Kanunu’na göre hapis veya adli para cezası ile cezalandırıldığı vurgulandı. Bu tür davranışların, özellikle genç bireylerin hem hukuki sicilini hem de geleceğini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, özellikle 18 yaş altı gençlere ve ebeveynlerine çağrıda bulunarak, çocuklarına kamu malına sahip çıkma bilincini kazandırmalarını istedi. "Bu sistem hepimizin. Gençler lütfen sizin, bizim, hepimizin olan bisikletlerimizi hep birlikte koruyalım, hep birlikte kullanalım ve hep birlikte büyütelim" mesajı ile yapılan açıklamada, toplumun ortak kullanımına sunulan her aracın korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu ifade edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır