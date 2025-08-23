HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bisiklet vandalları kamerada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek çevreci ulaşım projesi KAYBİS, son dönemde yaşanan vandalizm olaylarıyla büyük zarar gördü. Kamuya ait KAYBİS'te bazı istasyon ve bisikletlere yönelik zarar verici davranışlar güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Bisiklet vandalları kamerada

Son günlerde bazı istasyonlarda yaşanan vandalizm olayları, hem kamu kaynaklarının zarar görmesine hem de toplumsal vicdanda derin yaralar açılmasına neden oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş.; kamuya ait bisikletlerin zarar görmesine ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını duyurarak, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, kamu hizmeti veren bu sistemin tüm vatandaşlara ait olduğu hatırlatılarak; kamu malına kasıtlı zarar vermenin Türk Ceza Kanunu’na göre hapis veya adli para cezası ile cezalandırıldığı vurgulandı. Bu tür davranışların, özellikle genç bireylerin hem hukuki sicilini hem de geleceğini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, özellikle 18 yaş altı gençlere ve ebeveynlerine çağrıda bulunarak, çocuklarına kamu malına sahip çıkma bilincini kazandırmalarını istedi. "Bu sistem hepimizin. Gençler lütfen sizin, bizim, hepimizin olan bisikletlerimizi hep birlikte koruyalım, hep birlikte kullanalım ve hep birlikte büyütelim" mesajı ile yapılan açıklamada, toplumun ortak kullanımına sunulan her aracın korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu ifade edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de sanatla şekillenen Çini ürünleri göz kamaştırıyorEskişehir’de sanatla şekillenen Çini ürünleri göz kamaştırıyor
Seyir halindeki kamyonun lastiği patladıSeyir halindeki kamyonun lastiği patladı

Anahtar Kelimeler:
bisiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi

Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.