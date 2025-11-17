HABER

Bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep olan sürücü polise teslim oldu

Adana’da lüks otomobil ile 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep olan 26 yaşındaki sürücü polise teslim oldu.

Bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep olan sürücü polise teslim oldu

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, E.K. (26) kullandığı 34 KYM 021 plakalı Mercedes marka otomobille, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam’a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.K., kazadan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep olan sürücü polise teslim oldu 1

Bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücü E.K. kısa süre sonra polise teslim oldu. Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.Kaynak: İHA

