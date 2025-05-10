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Bisikletliye vurmamak için manevra yapıp, direğe çarpan motosikletli öldü

Mersin'nin Tarsus ilçesinde, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Akat (25), yaşamını yitirdi.

Bisikletliye vurmamak için manevra yapıp, direğe çarpan motosikletli öldü

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Akat yönetimindeki motosiklet, yola çıktığı iddia edilen bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Akat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf Akat’ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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