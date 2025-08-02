Bisikletten düşen çocuğun bacağına direksiyon saplandı

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gamzeli Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bisikletiyle ilerleyen A.Y. isimli çocuk, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

Düşmenin şiddetiyle bisikletin metal direksiyonu, çocuğun baldırına saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

BALDIRINDAKİ METAL PARÇA İLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bisikletin direksiyon bölümünü gövdeden ayırdı. Baldırındaki metal parça ile birlikte ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır