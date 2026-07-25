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Bisikletten düşerek hayatını kaybeden özel kalem müdürü toprağa verildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bisikletten düşerek hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, spor yapmak için Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle inen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletten düştü.

Bisikletten düşerek hayatını kaybeden özel kalem müdürü toprağa verildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bisikletten düşerek hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, spor yapmak için Erciyes Kayak Merkezi’nden bisikletle inen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletten düştü. Kazada Tümgüç, ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Tümgüç’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Mustafa Tümgüç’ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Tümgüç’ün cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti üyeleri, Tümgüç’ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bisikletten düşerek hayatını kaybeden özel kalem müdürü toprağa verildi 1

Bisikletten düşerek hayatını kaybeden özel kalem müdürü toprağa verildi 2

Bisikletten düşerek hayatını kaybeden özel kalem müdürü toprağa verildi 3

Bisikletten düşerek hayatını kaybeden özel kalem müdürü toprağa verildi 4

Bisikletten düşerek hayatını kaybeden özel kalem müdürü toprağa verildi 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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