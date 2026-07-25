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Ordu'da hafta sonu denize girilmesi yasaklandı

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

Ordu'da hafta sonu denize girilmesi yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün ve yarın il genelindeki sahillerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı ile bugün ve yarın ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu deniz
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