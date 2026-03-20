Bitlis bayramın ilk gününde beyaz örtüye büründü

Bahar havasının beklendiği günlerde aniden bastıran kar yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kent genelinde kısa sürede etkisini hissettiren yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan, yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha da arttığı öğrenilirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği bildirildi.
