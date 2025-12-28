Bitlis-Diyarbakır kara yolunda sebze yüklü tır devrildi

Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Tanrıyar köyü mevkisinde, sebze yüklü tır, Bitlis istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen tırın dorsesindeki sebzeler yola saçıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılması ve sebzelerin temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan, Bitlis-Tatvan kara yolunda kara saplanan otomobil, bölgede görev yapan trafik polisleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sürücünün yola devam etmesi sağlandı.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır