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Bitlis'te eş zamanlı baskın! Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi: 8 tutuklama

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.03.2025 12:59
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Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

Bitlis'te eş zamanlı baskın! Uyuşturucu operasyonunda ele geçirildi: 8 tutuklama

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

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8 ADRESE BİRDEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda; şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 178 gram metamfetamin, 113 gram bonzai, satışa hazır vaziyette 18 parça halinde metamfetamin, satışa hazır vaziyette 23 parça halinde bonzai, 8,70 gram bonzai ham maddesi, 218 kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet tabanca ve 35 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis uyuşturucu operasyonu
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