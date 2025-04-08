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Bitlis'te etkili olan kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu

Bitlis'te etkili olan kuvvetli fırtına sırasında okulun çatısı uçtu. Çatısı hasar alan ve onarım çalışması başlayan okulda eğitime ara verildi.

Bitlis'te etkili olan kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu

Bitlis’te dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına sırasında lise binasının çatısı uçtu. Eğitime ara verilen okulda çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte, saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye bulan fırtına etkili oldu. Fırtına sırasında Beş Minare Mahallesi’ndeki Şehit Tahsin Barutçu Lisesi'nin çatısı uçtu. Olay sırasında öğrenci bulunmayan okulda, eğitime bugün için bir gün ara verildi. Okulda çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞLAR FIRTINAYA KARŞI UYARILDI

Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini, bu nedenle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması konusunda vatandaşları uyardı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bitlis Fırtına
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